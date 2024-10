„Aggasztó a közbiztonság alakulása az országban, s a mi vidékünkön is — hangzott el Bácsalmáson a tegnapi önkormányzati ülésen, amelyen Tölgyesi Lajos bajai rendőrkapitány — hozzá tartozik a bácsalmási térség is — adott képet a közrend és közbiztonság helyzetéről. A tanácsra meghívták a környező hét település, Bácsszőlős, Csikéria, Katymár, Kunbaja, Madaras, Mátételke és Tataháza képviselő-testületeit is, hiszen, mint oly sok területen, itt is közös az érdekeltségük” – olvasható cikkünk elején.

A harminchárom évvel ezelőtti írásunkban arról is beszámoltunk, hogy a rendőrkapitány megnyugvással jelenthette ki: bár Bács- Kiskunban és Baja területén is növekedett az ismertté vált bűn cselekmények száma, Bácsalmás és környékén csökkent. A bajai kapitányság 1991-ben 2373 nyilvántartott esetéből e térségben ez a szám kétszáz alatt van. S ebből csak egyetlen egy az erőszakos, garázda jellegű, súlyos testi sértés.

A cikkünkből kiderül, hogy a rendőrség akkori technikai eszközei szűkösek és korszerűtlenek voltak, a létszám pedig alacsony. Százezer lakosra jutott 172 hivatásos rendőr, összesen 15 gépkocsival. Ennek ellenére kellett megoldaniuk a feladatokat. Ebben segíthettek az önkormányzatok is, egyrészt önvédelmi csoportok felállításával, amelyek együttműködhetnek a lakossággal, másrészt a rendőri munkát elősegítő vagyonvédelmi alapítványok támogatásával.

A Petőfi Népe tudósításában arról is írtunk, hogy a bácsalmási őrsparancsnok a körzeti megbízott igen rossz munkafeltételeiről is szólt, mint mondta, Katymáron például saját költségre használták a rendőrgépkocsit, s néhány térségben sajátosságra is felhívta a figyelmet. Például arra, hogy 1991-ben a Bácsszőlősi Állami Gazdaság felszámolása során rengeteg ismeretlen tettes elleni bejelentés érkezett.

A cikk azzal zárul, hogy a képviselő-testület megfogalmazta, hogy Bácsalmáson célszerű lenne létesíteni egy kisebb rendőrkapitányságot, és természetesen növelni a térségben a szolgálatot teljesítő rendőrök számát.