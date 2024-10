Őszi Helyi Termék Ünnep zenével

Szombaton zenével telt meg a színpad. Mindannyian mások vagyunk címmel Szénási Anna, Szénási Pál és a Big Beng műsora volt hallható, melyet a Pirossapkások Zenekar követett. Fellépett még a Bor ’ la Bor zenekar, a Kodály Zoltán Vegyeskar és a TBX Band is.

Nem utolsó sorban a nap folyamán a Hetényegyházi Kutyaiskola bemutatója is szórakoztatta a közönséget, különösen a négylábúak kedvelőit. A tanyai termék piac termelői is kitelepültek, és kézműves vásár is színesítette az ünnepet.