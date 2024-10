A Kecskeméten, a Four Points by Sheraton szállodában megtartott versenyen Kurdi Viktor, a Bácsvíz Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Víziközmű Szövetség elnöke is köszöntötte a versenyzőket. Az ügyfélszolgálaton dolgozóknak gyakorlati feladatban, ügyfélkezelési szituációban kellett bizonyítaniuk a gyors és szakszerű ügyintézést. Az elméleti tudásukat pedig panaszos levélre történő válaszlevél írásával, valamint szakmai teszt kitöltésével kellett bizonyítaniuk.

A XVIII. Országos Ügyfélszolgálati Verseny első helyezettje, a Tettye Forrásház Zrt. csapata

Fotó: Beküldött fotó

Az ágazat kiemelt, nagy érdeklődéssel kísért szakmai megmérettetésén a Tettye Forrásház Zrt. csapata lett az első, a második helyet a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. szerezte meg, az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. pedig a harmadik helyen végzett. A jövő évi verseny a győztes csapat központjában, Pécsett kerül megrendezésre.