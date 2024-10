A téli időszámítást az első világháború idején, 1916-ban vezették be, azért, hogy kevesebbet kelljen használni a mesterséges világítást, azaz, hogy spóroljanak az energiával. Akkor azonban ez még pusztán gazdasági kérdés volt, napjainkban viszont a klímaváltozás hatásainak mérséklése érdekében is érdemes megfontolni, hogy maradjon-e az óraátállítás, vagy sem.

Az emberiség több mint 200 éve foglalkozik az óraátállítás ötletével

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/PRODUCTION

Az Európai Unió 2018-ban javasolta a gyakorlat eltörlését, hiszen számos tanulmány kimutatta, hogy az óraátállítás negatívan befolyásolja az emberek bioritmusát és alvásminőségét. Azonban a kitűzött határidő elég szűkösnek bizonyult, 2021-re napolták el a döntést. A COVID megjelenése, és az Ukrajna elleni orosz invázió fontosabb kérdésnek bizonyult azonban a bevezetést halasztotta. Ugyanakkor számos tanulmány is kimutatta, hogy az óraátállítás negatívan befolyásolhatja az emberek bioritmusát és alvásminőségét. A legújabb számítások azt is kimutatták, hogy a fogyasztási szokások átalakulása miatt már nem lehet az óraátállítással energiát megtakarítani. A közvilágítás rendszere mára sokkal rugalmasabb lett, a lámpák ki-bekapcsolását a sötétedéshez lehet hozzáigazítani.

Az óraátállítás gondolata Benjamin Franklin (1706–1790) amerikai diplomata és feltaláló nevéhez köthető. 1784-ben Egy gazdaságos tervezet című esszéjét elküldte a Journal of Parisnak – Franklin ekkor párizsi nagykövet volt –, amelyben kifejtette költségkímélő ötletét. Franklin azt szerette volna, ha mindenki a Naphoz alkalmazkodva élné életét, ezzel csökkentve a franciák híresen nagy gyertyafogyasztását. Felvetette, hogy hadászati ágyú elsütése indítson minden reggelt (hat órakor), továbbá vessenek ki adót a redőnyökre, tiltsák be a lovaskocsi használatot naplemente után, és korlátozzák a gyertyák eladását is. Bár tervezete megfelelt a takarékossági szempontoknak, nem üdvözölte a nagykövet ötletét sem a sajtó, sem pedig a közvélemény – írja a Magyar Nemzeti Levéltár.

A németek kezdték a nyári időszámítást

1895-ben George Vernon Hudson (1867–1946) új-zélandi entomológus (rovarszakértő, a rovartan tudósa) vetette fel újra az óraátállítás gondolatát. Elképzelése szerint októberben két órát előre, márciusban pedig két órával visszább kellene állítani az időt. Ötletét végül nem valósították meg.