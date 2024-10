A rendhagyó jubileumi program résztvevőit Törökné Novadovszki Nelli intézményvezető köszöntötte, aki beszédében az iskolának a község életében betöltött szerepét, fontosságát emelte ki. – Négy évszázada fontos a szalkszentmártoniaknak, hogy gyermekeik tanulhassanak ezáltal gyarapodhassanak. Fontos volt az iskolaalapító református ősöknek, a későbbi mindenkori fenntartónak, községnek, államnak, tankerületnek. Tiszteletet szeretnénk adni mindenkinek, aki szívén viseli, gondolataival, alkotásaival támogatja, tetteivel biztosítja, hogy az iskola létét, működését – fogalmazott Törökné Novadovszki Nelli, a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója.

Petőfi Sándort ábrázoló alkotást avattak fel az intézményben, valamint az okostanterem átadására is sor került

Fotó: Gulyás Sándor

Az okostanterem élménnyé teheti a tanulást

Az ünnepség a száznyolcvan tanulót és tanárt megmozgató Gergelyjárás című szertartásjátékkal kezdődött, majd dr. Salacz László országgyűlési képviselő, valamint Vágó Ferencné, a Kiskőrösi Tankerületi Központ vezetője vázolta az új okostanterem helyi oktatásban betöltött szerepét, illetve jelentőségét.

– A huszonegyedik század kihívásai új lehetőségeket és eszközöket kínálnak, az okostantermek ezeknek a részei. A modern technológia, mely most már az oktatás szerves részévé válik, nem csupán eszköz a tanuláshoz, hanem az együttműködés, a kreativitás és az innováció katalizátora. Az okostantermek lehetőséget adnak arra, hogy a tanulás ne csak passzív tudásszerzés legyen, hanem élmény, ahol a diákok maguk is felfedezőkké, alkotókká válhatnak. Szalkszentmáronban most lehetőségünk van arra, hogy az oktatás új dimenzióit nyissuk meg, ezzel egy új fejezetet kezdnünk az iskola történetében, melyben a hagyományos értékek és a technológia kéz a kézben járnak majd – fogalmazott dr. Salacz László országgyűlési képviselő.

Minden diáknak szüksége van a digitális tudásra

Vágó Ferencné, a Kiskőrösi Tankerületi Központ vezetője, köszöntőjében kiemelte, hogy az interaktív és a multimédiás tartalmak jobban lekötik a diákok figyelmét, ezért a digitális tudás megszerzését már az általános iskolában el kell kezdeni.