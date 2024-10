Kiemelkedő szerepet játszik a város életében

Engert Jakabné önkormányzati képviselő, az előző ciklus alpolgármestere mérföldkőnek nevezte a nővérszálló átadását, ami méltó lakhatási körülményeket biztosít. Ezzel nemcsak az egészségügyi dolgozók lakhatási körülményei javítják, hanem közvetetten a betegellátás színvonalát is emelik. Engert Jakabné elmondta, hogy a kórház mindig kiemelkedő szerepet játszott a város életében, és a beruházással Kecskemét vonzereje is nő. Arról is beszélt, hogy a város elkötelezett a pályakezdő szakemberek, kiemelten az egészségügyi dolgozók támogatásában. Ezt szolgálja a városi bérlakás, valamint lakhatási támogatás programja.

Dr. Lénárt Endre, a kórház megbízott főigazgatója köszöntőjében visszaemlékezett az intézmény történetére, kiemelve a fejlesztésekben megnyilvánuló mérföldköveket. A főigazgató elmondta, hogy a nővészálló illeszkedik a mellette található, közelmúltban átadott egynapos sebészet stílusához. A későbbi tervekről elárulta, hogy a Pólus projektet szeretnék befejezni, illetve egy raktár-irattár megépítése van hátra a régi főépület felújításán túl.