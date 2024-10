Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2004 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Olvasói fotó

Diákkori emlék

Németországból Turáni Endre régi iskolás fotójával nosztalgiázik. Hetényegyházán született, de a felső tagozatot 1962-–65. között Kecskeméten, az Országos Nevelő Intézetben (ONI) végezte. Rengeteg szép élményt őriz azokból az évekből. Megtanították őket főzni, kézimunkázni. Még ma is a konyhájában őrzi a magyaros mintával díszített, saját készítésű fadíszét. Ott tanult meg énekelni, sőt, Kodály Zoltán előtt is felléptek a színházban. De a legjobb az volt a számára, hogy megtanították őket a rendre, a strukturált életre.

Olvasói fotó

Iskolás emlék

Kecskemétről Facol Lajos régi iskolás fotójával eleveníti fel boldog gyermekkorát. Jugoszláviában született, Oromparton végezte el az alsó tagozatot. A tanyai iskolában négy osztályt egyben tanítottak, volt, amikor az udvarra is kiültek. Magyarul tanultak, a szerbet mint idegen nyelvet oktatták.

Olvasói fotó

Szilveszteri buli

Soltról Suska János az 1981-es szilveszteri bulit idézi fel ezzel a fotóval. Az apostagi Gólya presszóban éppen az asztalon táncol Kutasi Mihály, Döme János és Tar József. Háttérben Rédei János és Farkas Éva táncol. A buli reggel 8 óráig tartott.

Olvasói fotó

Fúvósok

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár emlékezetében szép emlékként él az iskola egykori rézfúvós zenekara, melyben még a fia is játszott. Az 1970-es években alapították meg a zenekart, Mohácsy Ferenc igazgató idején. Sok helyi rendezvényen emelték a hangulatot.

Olvasói fotó

Emlék

Páhiról Andrássy Gyula feleségére, Makány Máriára emlékezik ezzel a régi fotóval. Páhin, az általános iskolában tanított évtizedeken át. Nagyon szerette a pedagóguspályát. Ezen a fotón tanítványai körében látható.