Költőpáros

Kecskemétről Kovács István József költő egy 2003-as felvétellel emlékezik szeretett kedvesére, Nagy L. Éva költőre, akit néhány évvel ezelőtt veszített el. Törökországban, Rodostón, a Rákóczi-házban láthatók. Az épületben kitűzték Kovács István egyik versét is, törökre lefordítva. Címe: Pro patria et Libertate.

Két testvér

Tiszakécskéről Tajti Lászlóné Gizike ezen az 1990-es években készült fényképén apósa, Tajti Mihály (jobbról) és testvére, Tajti István látható. A két testvér csak ritkán tudott találkozni, mert Pista bácsiék a Dunántúlon éltek. Sajnos ma már nem élnek, de kedves emléküket őrzi Olvasónk.

Alsó tagozat

Kecskemétről Facol Lajos régi osztályfényképet mutatja be. Az alsó évfolyamot Jugoszláviában, Oromparton járta. A tanyai iskolában magyarul tanultak. Walter Ilona volt a tanító. Olvasónk ezekből az évekből sok kedves emléket őriz, melyeket ma is szívesen felelevenít.

Osztálykirándulás

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár több évtizeddel ezelőtt készült fényképpel nosztalgiázik. A kép egy vidám osztálykirándulás csapatát örökítette meg, feleségével, Szórád Istvánné Fehér Ilona pedagógussal, aki sajnos ma már nem lehet vele. Szeretett emlékét sosem felejti.

Családi album

Páhiról Andrássy Gyula 1972-es esztendőt idézi fel ezzel a fényképpel, mely nagyon kedves a számára. Kisebbik fia, Tamás ül a babakocsiban Páhin.

Tantestület

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes fényképe az 1947-es tanév végén készült a Kecskeméti I. Kerületi Községi Elemi Népiskola tantestületéről. Középen ül Hatvani Pál igazgató úr, aki 1931–51 között vezette az oktatási intézményt.