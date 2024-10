A múltidéző retró fotók között vannak ezúttal is különlegességek, például bárki megismerheti azokat a régi kecskeméti ejtőernyősöket, aki 2000–3000 alkalommal ugrottak ki repülőről, vagy éppen felidézheti egy régi fényképpel a solti Aranykulcs presszó egyik hangulatos eseményét.

A múltidéző retró fotók a régi szép idők hírnökei

Forrás: Olvasói fotó

Múltidéző retró fotók

Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2004 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Forrás: Olvasói fotó

Szilveszter

Soltról Suska János 1977-be kalauzolja el a nosztalgiázókat a régi vendéglátós fotóval. Solton, az Aranykulcs presszó hátsó folyosóján éppen a szilveszteri vacsorát tálalták. A képen Simon György, Sás László, Olvasónk és Loki Istvánné Terike látható.

Forrás: Olvasói fotó

Korcsolyázás

Kecskemétről Facol Lajos gyermekkori fotójával nosztalgiázik. Jugoszláviában nőtt fel. Ez a fotó róla készült, éppen a befagyott tavon tanul korcsolyázni.

Forrás: Olvasói fotó

Ejtőernyősök

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes fényképe 38 éves. 1986. április 1-jén a kecskeméti légibázis ejtőernyőseinek jubileumi ugrását ünnepelték meg. A képen látható: Bélteki László, Gajdán Miklós, Káli Lajos, Hangodi András (2000. ugrás), Török Gyula és Preising Konrád (3000. ugrás).

Forrás: Olvasói fotó

Megbeszélés

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár több évtizeddel ezelőtti fotója az ágasi diákokat örökítette meg. Dr. Mészáros Imréné éppen megbeszélést tart számukra.

Forrás: Olvasói fotó

Szomszéd

Páhiról Andrássy Gyula sok-sok évtizeddel ezelőttre repítené vissza a retró fotók kedvelőit. Ez a fénykép a Páhi községben található házuk előtt készült amikor éppen elhaladt előtte a Szalai szomszéd lovaskocsival.

Forrás: Olvasói fotó

Találkozó

Kecskemétről Balogné Imrefi Anna újabb 1993-as fotója az Országos Nevelő Intézet (ONI) ma is aktív közösségének az életéből idéz. Egy ONI-s öregdiák találkozón látható: Gál Jenő, Czigány Péter tanár úr, Szuromi Nándor és felesége, Borits Árpád, Szécsényi Zoltán, Szécsényi János, valamint Tóth Attila.