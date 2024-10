Ha önnek is van olyan képe, mely valamiért emlékezetes, és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, mely 2004 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

Forrás: Olvasói fotó

Kishuszár

Fülöpjakabról Csáki Béla nyugalmazott polgármester, Fülöpjakab díszpolgára egy régi családi képpel nosztalgiázik. A fotó 1957–58 körül örökítette meg őket Fülöpjakabon, éppen a szüleik disznóit legeltették az egyik réten. A sertés hátán Olvasónk ül, azaz „lovagol” rajta mint egy kishuszár. Háttérben látszik a testvére, József is. A képet a közelmúltban elhunyt Fekete János, Jakabszállás nyugalmazott plébánosa, akkori fülöpjakabi diák készítette a fiúkról.

Forrás: Olvasói fotó

Szórád család

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár számára nagyon kedves ez a régi családi fényképe. Fülöpházán nőtt fel, a képen szülei, valamint az öt testvér látható: István (balról), Lajos, Ferenc, Tibor és Erzsébet. Sajnos ma már nem mindenki él, de szeretett emlékük örökre él.

Forrás: Olvasói fotó

Felső tagozat

Kecskemétről Facol Lajos felső tagozatos régi osztályfényképével idézi fel vidám iskolás éveit. Jugoszláviában nőtt fel. Az alsó évfolyamot Oromparton, a felső tagozatot Felsőhegyen járta. Magyarul tanultak az iskolában.

Forrás: Olvasói fotó

Születésnap

Páhiról Andrássy Gyula (balról) egy újabb családi fotót mutat be. A kilencvenes években éppen anyósa, Csenki mama, azaz Csenki Mária születésnapját ünnepelte meg a család.

Forrás: Olvasói fotó

Ejtőernyősök

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy ötvenéves fotóval idézi fel a régi időket. A magyar katonai ejtőernyős válogatott nemzetközi négytusa-versenyen szerepelt. Balról jobbra (a riporter mellett) Janovich Ferenc hadnagy, Hüse Károly százados és Hangodi András tizedes, aki később a kecskeméti reptéren szolgált.