Megszólaltatták az orgonát

A Mertz orgona kiválóan szól. Erről a közönség is megbizonyosodhatott. Vass-Eysen Ákos beosztott kántor, a múzeum munkatársa több művet is lejátszott rajta. Fogarasi Zsuzsa múzeumigazgató elmondta: az orgona egyrészt múzeumi műtárgy, mely tökéletesen illeszkedik az egyházművészeti gyűjteményükbe. Másrészt az orgona hangszer funkciójában is gondolkodnak a jövőben.

Soltvadkert letétbe adta a hangszert

Az ünnepség végén Sipos Ajtony Levente soltvadkerti lelkipásztor megjegyezte: egy hosszú út végén vannak. Elárulta, miért döntöttek úgy, hogy nem tartják meg az orgonát, holott több mint 10 millió forintot áldoztak a felújítására. Az orgona már régen nem szólt szépen, így a templom felújításakor kibontották. Helyette egy újban gondolkodtak. Mivel terveik között szerepelt egy közösségi ház építése, oda szerették volna áthelyezni a felújítás után a műemlékorgonát. Időközben, a közösségi ház nem akkora lett, mint eredetileg tervezték, így nem maradt helye. Úgy gondolták a református közösségben, hogy méltó helye lenne a kecskeméti Ráday Múzeumban. A gyülekezet tulajdonában maradt az orgona, de 25 évre átadták letétbe.