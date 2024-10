A félegyházi intézmény is csatlakozott az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz, melynek során az héten változatos programokkal várják a félegyháziakat. Ennek a programnak a része a Megbocsátás hete is, így október 5-ig a késedelmes olvasóknak elengedik régi tartozásaikat, vagyis büntetés nélkül vihetik vissza a lejárt könyveket. Ugyanakkor kedvezményes beiratkozási lehetőség is várja az érdeklődőket.

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár

Fotó: Beküldött fotó

Az Országos Könyvtári Napok keretében október 5-én, szombaton 9 órakor adják át az Év Olvasója Díjakat, illetve a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület és a városi könyvtár által kiírt Móra illusztrációs pályázat díjait is. A díjátadó után, 11 órakor A Léghajó Meseszínház A világgá ment erdő című mesejátékát nézhetik meg a gyerekek.