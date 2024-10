A helyi óvodát is támogatják a fesztivállal

A Helyi Érték Fesztiválon reggeltől mindenki sürgött-forgott. Készült a disznóvágásból a hagymás vér, a hurka és a kolbász, közben a levest is megfőzték, illetve a sült hús is nagy sikert aratott. A helyiek szerint a frissen tálalt sült húsnak nincsen párja. De nemcsak a hölgyek és az urak tettek ki magukért, hanem az elmúlt napokban a gyerekek is. A matkói óvoda tagjai ugyanis szebbnél szebb kézműves termékeket gyártottak. Aktuálisan a halloweenhez köthető díszek és már decemberre gondolva a mikulásnapi és karácsonyi figurák voltak leginkább fellelhetők, valamint megvásárolhatók.

A befolyt összeg természetesen a helyi óvodát illeti meg. A hasonló vásárokon szerzett bevételből korábban játékokat vásároltak az óvodásoknak, lefestették az intézmény kerítését, kirándulásokat és ünnepségeket valósítottak meg, és idén is hasonló célokat tűztek ki.