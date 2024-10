Felhívásukban azt írják, hogy országszerte várják a kisgyerekes családokat, időseket, baráti társaságokat, óvodákat, iskolákat egy könnyű madármegfigyelő kirándulásra. Sok helyen bemutató madárgyűrűzést is tartanak.

Bács-Kiskunban is több helyen lesz madármegfigyelés a hétvégén

Forrás: mme.hu

Az egyesület kezdeményezésének célja egyrészt európai szintű információgyűjtés az őszi madárvonulásról, másfelől pedig az ingyenes országos eseményekkel szeretnék megszólítani és a szabadba csábítani a családokat.

Az akció egyben verseny is az európai államok között. A játékban a helyszínek, a résztvevők, és a látott madarak száma alapján értékelik a résztvevő országokat, a legmagasabb számokat elérők nyernek. Magyarország az utóbbi években mindig az első három helyezett között szerepelt – olvasható az egyesület közleményében.

Az Európai Madármegfigyelő Napok (EMN) programot a madártani szervezetek világszövetsége, a BirdLife International indította útjára 1993-ban. Az október első hétvégéjén begyűjtött megfigyelési adatokat október 6-án, vasárnap 16 óráig lehet feltöltetni a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján közzé tett linken.

A beküldött részvételi és megfigyelési adatokat az egyesület munkatársai összesítik, majd továbbítják a nemzetközi koordinációs központba, aminek évről évre más ország ad otthont.

A közleményben arról is írnak, hogy akkor is részt vehetnek a madárbarátok a madármegfigyelésben, ha nem szeretnének a szervezett túrához csatlakozni. A saját kertünkben, a közeli parkban és erdőben is megszámolhatjuk a madarakat, így egyéni részvételével is hozzájárulhatunk Magyarország sikeres részvételéhez.

Bács-Kiskun vármegyei programok

Helyszín: Érsekcsanád, Harábó

Időpont: 2024. október 5. szombat, 9.00 óra

Program: madárgyűrűzés, madármegfigyelés

További információ: Kalocsa Béla, +36 30 349 5497

Helyszín: Dávod, Földvári-tó

Időpont: 2024. október 5. szombat, 7.30 óra

Program: madárgyűrűzés, madármegfigyelés

További információ: Mórocz Attila, 30/377-3423

Helyszín: Izsák, Kolon-tavi Madárvárta

Időpont: 2024. október 5. szombat, 8.00 óra

Program: madárgyűrűzés, madármegfigyelés

További információ: Németh Ákos +36 70 326 4728