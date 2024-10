Mint írták: Öcsödön mutatta ki a magas patogenitású madárinfluenza vírusának H5N1 altípusát a Nébih laboratóriuma egy 2500 példányt számláló májhasznú lúdállományban. A telepen a megemelkedett elhullás miatt merült fel a madárinfluenza gyanúja. Az érintett állomány felszámolták, valamint a gazdaság körül kijelölték a 3 kilométer sugarú védőkörzetet és a 10 kilométer sugarú felügyeleti (megfigyelési) körzetet.

Bács-Kiskun közelében már tombol a madárinfluenza

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

A Nébih felhívta a figyelmet, hogy a múlt héten igazolt esetek is bizonyítják, hogy a magas patogenitású madárinfluenza vírusa bárhol megjelenhet az országban. Kiemelt fontossággal bír a járványvédelmi előírások szigorú betartása, valamint a vadon élő madarak elleni védekezés. Ennek érdekében minimalizálni kell a jármű- és személyi forgalmat, valamint a járványvédelmi előírásoknak nemcsak a feltételeit kell biztosítani, hanem azt folyamatosan működtetni is kell. A baromfikat zárt helyen kell etetni, itatni, valamint a takarmányt és az alomanyagot is zárt helyen kell tárolni.

Néhány nappal korábban az első vadmadár esetek igazolása után házi baromfiállományban is kimutatta a madárinfluenza jelenlétét a Nébih laboratóriuma. Füzesgyarmaton egy 25 ezres pecsenyekacsa állományt kellett emiatt felszámolni.