A célokról dr. Szeberényi Gyula Tamás is említést tett. – A külső utak fejlesztésével kapcsolatban sok elégedetlen hangot hallottam, de azt meg kell értenünk, hogy ahhoz, hogy a nagy ipari szereplők Kecskemétre települjenek be, infrastrukturálisan fejlődnünk kellett. A következő lépésként viszont már a belső úthálózatokat is fókuszba helyezhetjük, prioritás lesz majd a kiskörút fejlesztése – árulta el az országgyűlési képviselő.