Libor Zoltán 1974-ben született, így 74 prózai szöveget tartalmaz a könyv, amely a 80-as, 90-es évek Kecskemétjéről, illetve Libor Zoltán családi történeteiről szólnak érintve ikonikus kecskeméti személyeket és helyeket.

– Sajnos édesapám már nem él, a személyes történetek főleg róla, illetve nagyszüleimről szólnak, nagyapám nagyon ismert volt Kecskeméten a maga idejében. Ha nem is közéleti, politikai, de közérzeti témákat is feszeget a könyv. Több évig tanítottam, így pedagógiai történeteim is vannak – mondta a könyvvel kapcsolatban Libor Zoltán.

Libor Zoltán Kecskemét iránti szerelmét is kifejezi történetei által

– Ez mondhatni egy vallomástétel a város számára, hiszen szerelmes vagyok Kecskemétbe. Szeretném, ha az írásaim azt adnák vissza, hogy nekem ez a város nemcsak épületekből és terekből áll, hanem számomra az időt és történeteket jelenti. Kecskemét minden szegletéhez fűz engem valami, és fontosnak gondolom, hogy ezeket leírjam, mert feledésbe fognak merülni – mondta Libor Zoltán, majd pár példát is megemlített.

– A Sallai szódás rég nem létezik, gyógyszertár van a helyén. A lovaskocsik eltűntek. Nincs már klasszikus lengyel piac. Gyerekkoromból nagyon emlékszem az épülő, darukkal teli Széchenyivárosra, még szőlő volt a mostani Március 15. utca végén. Ez a világ már nem fog visszatérni, le kell írni. Célom az értékteremtés – árulta el a könyv történeteinek szerzője.

Libor Zoltán szerint három óra alatt el lehet olvasni a könyvet, de a történeteket időről időre elő lehet venni, mindig lehet az aktuális hangulathoz köthető írásokat benne találni.