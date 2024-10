Mészáros László ma egészségesebb, mint egy hasonló korabeli társa, igaz, bottal jár. Jó kedélyű ember, aki nagy idők szemtanúja volt, és az élete talán legjobb döntését hozta meg 1956. október 27-én a levegőben, abban a MiG–17-es gépben, amelyről azt jelentette, hogy géphibás.

A forradalom halálos áldozatai

Bács-Kiskun vármegyében, ahogy az ország több településén is, a forradalmi tömeg megmozdulásaira a fegyveres erők gyakran válaszoltak fegyverekkel. Ez történt például Kecskeméten, Kalocsán Kecelen, Kiskőrösön, Kiskunhalason, Kiskunmajsán, Lajosmizsén, Baján, Dunavecsén, Szabadszálláson. Minderről a Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont oldalán lehet olvasni, alább onnan idézünk néhány érdekességet.

Kiskunhalas

A városban október 27-én több ezren tüntettek a főtéren. Követelésükre a tanács vezetői is részt vettek a magyar hősi emlékmű megkoszorúzásán, ahol több szónok a tanácselnök és a kormány lemondását sürgette. A nagygyűlésen tapasztalt fenyegető hangulat hatására a tanácselnök átadta a hatalmat a helyőrség katonai parancsnokának. Este újabb tömegtüntetés bontakozott ki, a tüntetők azonnali, kézzelfogható változásokat követeltek, illetve fegyvert a katonáktól, hogy Budapestre mehessenek harcolni. Miután a helyőrségparancsnok eredménytelenül próbálta lecsillapítani a tömeget, parancsot adott katonáinak, hogy füstgyertyák és könnygázgránát használatával oszlassák fel a megmozdulást. Ez is eredménytelen volt, sőt, az emberek őt is megtámadták – ekkor tűzparancsot adott katonáinak. A sortűzben ketten meghaltak, hárman megsebesültek. A helyőrségparancsnok a város területére elrendelte az ostromállapotot.

Kecskemét

A megyeszékhelyen október 26-án délelőtt gyári munkások kezdeményeztek tüntetést, miután munkahelyükön eltávolították az önkényuralmi jelképeket. (…) A szovjet emlékműtől a tüntetők a megyei börtön elé vonultak, követelve a politikai foglyok elengedését. Az erről folyó tárgyalás közben elmérgesedett a helyzet, mire a tüntetők betörve a kapukat erőszakkal hatoltak be: a fegyőrök és a védelmükre kirendelt katonák fegyvereiket hátrahagyva elmenekültek. Az összes rabot szabadon engedték. A börtön elfoglalásával egy időben egy másik csoport a városi kapitányság elé gyűlt: átadták pontjaikat, és fegyvert követeltek. A rendőrség fegyvert nem adott, de ígéretet tett arra, hogy felfegyvereznek civileket, akiket bevonnak a rend fenntartásába. A tüntetők ezzel nem elégedtek meg, behatoltak a kapitányságra, és megszerezték a fegyverek egy részét. A rendőrség felmentésére küldött katonai egység Gyurkó Lajos vezérőrnagy parancsára levegőbe leadott ágyúlövésekkel oszlatta fel a tüntetést. Ekkor már a város központjában a tüntetőkre is lőttek: az ottani sortűznek öt halálos és tizenkilenc sebesült áldozata volt.