Izsák új polgármestere Lakatos Tamás, aki dr. Bozóky Imrét váltotta a polgármesteri székben. Korábban bár érdeklődött a közélet iránt, az üzleti életben dolgozott. Mint mondta, a turizmusban szerzett jelentős tapasztalatokat, a családi cégük üzemeltetett több szállodát. Ő legutóbb az egyik zalakarosi szálloda igazgatója volt. Ezt értékesítették 2022-ben, de egy szerződés alapján 2024. május 23-ig irányította továbbra is a céget. A családja, amely tősgyökeres izsáki, hazaköltözött. Időközben jó kapcsolatokat épített ki Lenkei Róberttel Lezsák Sándor választókerületi elnök, országgyűlési képviselő kabinetfőnökével. Lezsák Sándor elnöktől pedig lehetőséget kapott arra, hogy a kormánypárt színeiben induljon a polgármesteri címért. A rendszerváltó politikus felkérését Lakatos Tamás elfogadta, majd a június 9.-i választásokon elnyerte az izsáki szavazó polgárok bizalmát.

Lakatos Tamás, izsáki polgármester

Fotó: Barta Zsolt

Lakatos Tamás erősíteni szeretné a kapcsolatot a civilekkel

– Izsákon nőttem fel, édesanyám izsáki, édesapám 1983 óta él itt, a feleségem akasztói származású. Két kislányunkat neveljük, Léna 7, Lora 4 éves – mesélt röviden a családjáról az elöljáró. Majd rátért a következő közel négy- és félév feladataira. Ahogy fogalmazott, egy fontos céljának tartja egy jó közösség kialakítását a városban, a civil szervezeteket támogatja és erősíteni kívánja velük a városvezetés a kapcsolatokat. Emellett a település megnyert pályázatait kell megvalósítani a jövőben. Ilyen például a város sportcsarnokának energetikai felújítása, ezzel ugyanis sok pénzt spórolhat meg a település.

A polgármester megemlítette a városon keresztül húzódó csatorna part menti területét, amelyet Izsák hasznosítani szeretne. A csatornaparti beruházás egy TOP plusz pályázat keretében történik, amely során kialakítanak játszóteret, sportpályát, edzőtermet, kutyafuttatót futópályát, fitnesz és gördeszkapályát is a parkosítás mellett. Ez a piaccsarnoktól egészen a sportcsarnokig húzódik majd.

Több fejlesztés is megvalósulhat Izsákon

A tervek szerint megépítenek egy tájházat is, amely a város lakók múltjába enged betekintést az érdeklődőknek. Illetve a korábbi, a polgármesteri hivatal mögötti üres részt, amely a piac volt egykor, rendezvényterületté építik át. A belterületi utak rendbe rakása, leburkolása is a feladatok közé tartozik, fogalmazott Lakatos Tamás. A jövőben öt utca újul meg. Az óvoda energetikai felújítását is tervezik. A terv, újabb pályázatok elnyerése, mert a teendők száma nem kevés. A polgármester álomprojektjei közé tartozik egy új tanuszoda, illetve egy új művelődési ház megépítése. Az előző azért is fontos, hogy minden gyerek megtanuljon úszni, az utóbbi pedig a közösségek megerősödése szempontjából játszana majd fontos szerepet – mondta végül Lakatos Tamás.