Megtartotta alakuló ülését a kunfehértói képviselő-testület, dr. Kovács Mária, a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatójából kiderült, hogy a június 9-ei önkormányzati választás Kunfehértón is rendben lezajlott, kifogás nem érkezett, a választás eredményes volt. A választás eredményéről szólva elmondta, hogy a településen Szalai László független jelölt 479 szavazattal Kunfehértó polgármesterének választották. A képviselő-testület tagja lett dr. Lovászné dr. Veres Adrienn, dr. Hegyes Edina, dr. Székács István, Czakány Mákos Roberta, Huszár Zoltán és Patocskai Tamás, valamennyien függetlenek.

Társadalmi megbízatásban látja el tisztségét Kunfehértó polgármestere

Fotó: Pozsgai Ákos

A képviselők ünnepélyes eskütétele után Szalai László polgármester bejelentette, hogy társadalmi megbízatásban szeretné végezni polgármesteri teendőit, majd letette hivatali esküjét. A polgármester javaslatára a képviselők megválasztották alpolgármesternek Patocskai Tamást, aki szintén esküt tett. Az alpolgármester szintén társadalmi megbízatásban látja majd el feladatát. A megalakult képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása után megalakították az önkormányzati bizottságokat és megválasztották bizottsági tagokat, akik szintén esküt tettek.

Bevonná a lakosságot

Szalai László polgármester az elkövetkezendő ötéves ciklusra vonatkozó programját ismertetve kiemelte, hogy a korábbiaknál szorosabb munkakapcsolatot szeretne kialakítani a képviselő-testületi tagokkal, ennek érdekében változtatni szeretne az eddig megszokott kommunikációs renden oly módon, hogy a képviselők és bizottsági tagok gördülékenyebben hozzá tudjanak jutni a készülő munkaanyagokhoz. Szeretné bevonni az előkészítő munkába a lakosságot is, akik számára a képviselő-testületi ülés mellett az előzetes szakbizottsági üléseket is nyilvánossá szeretné tenni, hogy jobban megismerhessék a képviselő-testület munkáját.

Kunfehértó polgármestere modernizálná a tóparti kempinget

Az új polgármester szintén kiemelt prioritásként kezeli a tópart és a kemping fejlesztését. – Ez mindig is a korábbi vezetés szempontja volt, és ezt én is szeretném folytatni, szeretném ezt menedzselni – jelentette ki. Hozzátette: az Ifjúsági Tábornak jelenleg csak a 30 százaléka van a település tulajdonában, 50 százalék Kiskunhalasé, 20 százalék pedig Jánoshalmáé. Szeretné, ha a tábor teljes egészében Kunfehértóhoz kerülne. Az ifjúsági Tábor régóta felújításra szorul, ahol a későbbiekben kulturált körülmények között szeretnének helyet biztosítani a nyári táboroztatásoknak. Szalai László a kiemelt feladatok közé sorolta a tóparti szálláshelyek bővítését és szeretné modernizálni a tóparti kempinget is, hogy 21. századi körülményeket tudjanak biztosítani az érkező vendégeknek.