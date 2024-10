Gaál József elmondta, hogy szakterületei az új ciklusban is megmaradtak. Mint fogalmazott, Kecskemét ipari fejlődése nem állt meg, jó néhány ipari objektum építése zajlik jelenleg is város területén, például a Déli Iparterületen. A foglalkoztatás magas, a munkanélküliség pedig alacsony Kecskeméten – mondta az alpolgármester. Olyannyira, hogy nincs meg a kellő számú munkaerő a városban, ezért külföldi vendégmunkásokat is foglalkoztatnak a cégek.

Gaál József, Kecskemét alpolgármestere elmondta, hogy külföldi vendégmunkások beilleszkedését segítő program indul Kecskeméten

Fotó: Bús Csaba

Fontos feladat a külföldi vendégmunkások lakhatásának biztosítása

Gaál József hangsúlyozta: a külföldi munkavállalókkal kapcsolatban fontos feladat az ő lakhatásuk biztosítása, a lakosok igényeinek figyelembevételével. Azoknak a külföldi munkavállalóknak, akik nem a környező országokból érkeztek, nagyok lehetnek a kulturális különbségek. Erre fel kell készíteni őket, és ennek érdekében indult el egy projekt, melyben felkészítik őket a helyzet megfelelő kezelésére, átadják nekik az együttéléshez szükséges írott és íratlan szabályok ismeretét. Ezt a kereskedelmi és iparkamarával, illetve a munkaerő-kölcsönző cégekkel közösen valósítják meg.

Gaál József a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is, akit a közelmúltban újraválasztottak. Elmondta, hogy egy megújult csapattal folytatja a munkát, és köszönetet mondott a térség vállalkozásainak, hogy bizalmat szavaztak neki. A kamara 22 fős elnökségében 7 új tag van, és a küldöttgyűlés egynegyede újult meg. A vezetőségbe három hölgy is bekerült, ami azért is fontos, mert évtizedek óta kiemelt figyelmet fordít a kamara a női vállalkozókra. A jövőben a fiatal vállalkozókra is különös figyelmet fordít majd a szervezet.

A mesterséges intelligencia és a vállalkozások

Gaál József arról is beszélt, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása nagyon fontos a vállalkozások életében. Ez már köztünk van, és aki ebből kimarad, az lemarad, figyelmeztetett Gaál József. Példaként említette az ügyfélszolgálat mesterséges intelligencia általi ellátását, ami olyan szintű napjainkban, hogy alig megállapítható, hogy emberrel vagy számítógéppel kommunikál az ügyfél.