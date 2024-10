A kalocsai képviselő-testület pénteki ülésén két napirendre tűzött témában is terítékre kerültek a városra nehezedő parkolási gondok. A hozzászólások, vélemények, tervezett intézkedések eredőjében a szabálytalanul parkolókkal szembeni szigorúbb és következetesebb fellépés állt. A szabálykövetés e területen történő fontossága először Bóbis Attila rendőrkapitánynak a város 2023. évi bűnügyi, közrend és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójában kapott hangsúlyt, majd ezzel kapcsolatban dr. Bagó Zoltán a polgármesteri tájékoztatóban tett fontos bejelentést. E szerint a képviselő-testület tagjaival egyetértésben október 28-tól a város alkalmazásában álló közterület-felügyelők és a rendőrség a korábbinál következetesebben és szigorúbban ellenőrzik a közterületi parkolás rendjét.

Szigorúbban ellenőrzik a közterületi parkolást Kalocsán

Fotó: Zsiga Ferenc

A polgármester rámutatott: hatósági szempontból kiemelt területnek számít a belváros, a piac és környéke, továbbá a kórház előtt létesített parkolók, az oda kihelyezett, például a megállni, várakozni tilos közlekedési táblák utasításai betartásának az ellenőrzése. A fokozott hatósági kontroll kiterjed az eladásra, bérlésre kínált, az elhagyott, vagy használaton kívüli járművek közterületen történő elhelyezésére is.

Dr. Bagó Zoltán szerint a hatósági ellenőrzés elsősorban nem a bírság kiszabására irányul, ezért a hatóság munkatársai az enyhébb esetekben eleinte figyelmeztetést alkalmaznak a szabályszegőkkel szemben.

A polgármester a tájékoztatóban kitért arra is, hogy közeledik az influenza szezon, az ilyenfajta megbetegedések különösen a kiskorúak körében terjednek láncszerűen. Az önkormányzat intézményeként működő bölcsődébe és óvodába egyes szülők sajnálatosan a már beteg, vagy a betegség tüneteit mutató gyermekeiket is beviszik. Ezzel nem csak a többi gyermeket, hanem a tapasztalat szerint az óvodapedagógusokat, dajkákat is veszélyeztetik, megbetegíthetik. Ennek a problémának a megelőzése, illetve kezelése érdekében az intézmények vezetői a jövőben következetesebben járnak el: betartatják azt a jogszabályi rendelkezést, hogy a szülő, hozzátartozó csak tünetmentes gyermeket vihet a bölcsődébe, óvodába, illetve a gyermekközösségekbe.