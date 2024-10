A rendezvényt dr. Fekecs Dénes rendőr alezredes, a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy kiemelten fontos már a rendezvény keretében megszólított korosztállyal megismertetni az alapvető közlekedési szabályokat.

Több mint ezer tanuló ismerkedett a közlekedési szabályokkal Kunszentmiklóson

Fotó: Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság

– Elsősorban a gyalog, biciklivel és elektromos rollerrel közlekedő diákok megszólítása volt a cél. Emellett kiemelt hangsúlyt kapott a mobiltelefon és a fülhallgató használata is. Amennyiben a fiatalok betartják a rájuk vonatkozó közlekedési szabályokat, az már nagy előrelépés. A balesetmentes közlekedés eléréséhez szükséges az is, hogy a közlekedés többi résztvevője is mindenkor szabálykövető legyen – fogalmazott a rendőrkapitány.

Pintér József rendőr főtörzszászlós, a Veszprémi Rendőrkapitányság munkatársa, aki 18 évig volt baleseti helyszínelő, személyes és gyakorlati tapasztalatain keresztül mutatta be a tanulóknak, hogy milyen következményekkel járhat egy meggondolatlan mozdulat járművezetés közben, továbbá milyen mulasztások miatt következhetnek be a balesetek.

Pintér József a BALESET feliratú tábla magyarázatával kezdte előadását, melynek betűi a legjellemzőbb baleseti okokat jelölik: Biztonsági öv, Alkohol, Linkség, Előzés, Sebesség, Elalvás, Telefon. Bemutatott kisfilmje több megrázó közlekedési balesetet dolgozott fel, az általa készített képek és videófelvételek felhasználásával. Az oktatási anyag célja a közlekedésben részt vevő járművezetők, gyalogosok gondolkodásmódjának átalakítása. A balesetmegelőzés legfontosabb kitétele az alapvető közlekedési szabályok betartása.