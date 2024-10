Az első napirendi pont a testület új Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) tárgyalása és az arról való szavazás volt. Az új SZMSZ- ről Szemereyné Pataki Klaudia újraválasztott polgármester elmondta, hogy célja a tiszta, átláthatóbb működés megteremtése volt. Az előző SZMSZ-hez képest fontos változás, hogy már nem szerepel benne a napirend előtti felszólalás lehetősége a közgyűléseken. Leviczky Cirill (Fidesz KDNP) szerint ez azt szolgálja, hogy méltó hangnemben folyjon a munka, és távol maradjanak az országos politikai ügyek. Kopping Rita (Szövetség) örömét fejezte ki, hogy immár két közmeghallgatást tart a város egy évben. Az új szabályzatot 18 igen és 3 tartózkodással fogadta el a testület.

A közgyűlés Kecskeméten, a városháza dísztermében zajlott, ahol Szemereyné Pataki Klaudia polgármester ismertette ötéves programját

Fotó: Bús Csaba

Két frakció megalakulását jelentették be a városatyák: a Fidesz-KDNP frakciója 13, a Szövetség a Hírös Városért Egyesület 5 képviselővel alakított frakciót. A Fidesz-KDNP frakcióvezetője Leviczky Cirill, a Szövetségé Király József. Egy-egy képviselő ült be a Civil Összefogás Városunkért Egyesületből, a Magyar Kétfarkú Kutya Pátból és a Mi Hazánk Mozgalomból, ők mind kompenzációs listáról jutottak be.

A közgyűlés Kecskeméten is a polgármester programjának ismertetésével folytatódott

Az alakuló ülésen ismertette Szemereyné Pataki Klaudia polgármesteri programját. A polgármester kiemelte, a mesterséges és a humán intelligencia használatának fontosságát, és a fiatalok segítését. A sikerhez két tényezőt jelölt meg: az összefogást és a hosszú távú gondolkodást. Elmondta, hogy a város érzi a hanyatló európai gazdaság és a háború következményeit. Megjegyezte: érzik az önkormányzati feladatrendszer folyamatos átalakulását, melyben nem sok terük marad a döntésre, de mégis képviselik a város érdekeit, az építkezés nem állhat meg.

A polgármester kiemelt néhányat az elmúlt 5 év jelentős hatású fejlesztéseiből. Ilyen a városháza felújítása, a biomassza üzem és az utak építése, majd megjelölte programja kulcsfontosságú területeit. Fontos a munkahelyteremtés és a megélhetés biztonsága. Ezt a bérek további növekedésével és a vállalkozások támogatásával érnék el, illetve a sokoldalú városi gazdasággal.