Németországban az NTV adta hírül, hogy a németeknek meg kell újítaniuk a jogosítványaikat, mert náluk a 2013. január 19. előtt kiállított vezetőiengedély-kártyák időkorlátozás nélkül – tehát örök életre – érvényesek. Ez viszont már nem lehetséges az Európai Unióban. Németországban emiatt a következő hónapokban várhatóan 43 millió dokumentumot kell lecserélni. A hírt sokan úgy értelmezték, hogy az EU minden tagállamára érvényes a kötelező jogosítványcsere, de ez nem igaz.

Futótűzként terjedt a kötelező jogosítványcsere híre, utánajártunk, mi az igazság

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Magyarországon minden maradhat a régiben

– Ha jól tudom, Németországban kicsit sűrűbben jártak az emberek a körzeti orvoshoz, akinek felelőssége volt, hogy az időkorlátozás nélküli jogosítványokat visszavonja, ha az illető egészségügyi állapota már nem engedte meg, hogy vezessen. Magyarországon a jogosítványoknak van érvényességi ideje, így nálunk nincs kötelező jogosítványcsere – tisztázta a helyzetet Füredi András, a kecskeméti Füredi Autósiskola és Képző Központ ügyvezetője.

2033-ig egységes, hamisításbiztos formátumot kapnak az EU-ban lévő jogosítványok, viszont Magyarország ez ügyben már korábban is határozott lépéseket tett. Hazánkban 2000. január 1-jétől van érvényben a kártyás formátumú jogosítvány, és a fényképes plasztikkártya érvényességi idővel. – A magyar plasztikkártyás jogosítványok olyan biztonsági elemekkel vannak ellátva, amelyek a hamisítást gátolják – mondta Füredi András.

Hazánkban kötelező jogosítványcsere nincs, mert erre időről időre amúgy is sor kerül

Új fényképpel és friss orvosi alkalmasságival tízévente (vagy adott esetben gyakrabban) kell megújítaniuk a vezetői engedélyüket a magyar embereknek. A 18 és 60 év közötti B kategóriás jogosítványok (személygépkocsira) tíz évig érvényesek. 60 és 70 év között az engedélyt ötévente kell megújítani, míg 70 év felett erre már kétévente sort kell keríteni.

Ha valakinek hivatása a vezetés, C, D, E kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik és például tehergépkocsit vagy buszt vezet, ötévente meg kell újítania a jogosítványát. Természetesen vannak speciális helyzetek is, különböző egészségi állapotok esetén akár gyakrabban is indokolt és szükséges lehet az orvosi alkalmassági vizsgálat és a jogosítvány megújítása.