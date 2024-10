A Rákosi-rendszer eltörölte a kávéházakat

– Mindez azért volt, mert a kommunisták gyűlölték a kávéházakat, rettegtek tőlük, mert ott az emberek szabadon tájékozódtak, szabadon vitatták meg a dolgokat és utána szabadon, egy gonosz hatalmat akár le is válthattak. Ezért rettegtek a kávéházaktól – hangsúlyozta az előadó, aki hozzátette, hogy az angol polgári forradalom is kávéházakból indult, a francia forradalom szintén. Az 1848-as népek tavaszán, Krakkótól Milánóig is minden a kávéházakból indult, közöttük a Pilvaxszal. 1918-ban az összes radikális mozgalma is a kávéházakban kezdődött.

A polgári forradalom a kávéházból jön

– Az sehol sem történt meg Európában ami nálunk, hogy a Rákosiék a kávéházat, mint intézményt eltörlik a Föld színéről. Mindenhol volt olyan, hogy becsuktak egy kávést, mert pártolta a rebelliót, vagy éppen bezártak egy kávéházat, mert ott találkoztak a lázadók. De az, hogy a kávéház mint intézmény szűnjön meg, ezt Rákosiék intézték el. Tulajdonképpen egész Magyarországon nem maradt kávéház, mert az egy burzsoá csökevény. Valójában azonban a szabad megnyilvánulás, a szabad tájékozódás és a véleményalkotás zavarta a kommunistákat – hangsúlyozta az előadó, aki megemlítette a zsidók szerepét a kávéházak kialakításában. Fontos szempont volt a kávéházak történetében, hogy a művészek, az akkori celebek is mind kávéházakba jártak, ők vonzották a fiatalokat, a szép hölgyeket, és természetesen a gazdag férfiakat.

A szakember szerint még visszatérhet valamikor az igazi kávéházi élet.