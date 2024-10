A népmeséből jól ismert kőleves összehozta a családokat, a barátokat, az ismerősöket a hétvégén Jászszentlászlón, ahol második alkalommal szervezte meg a Fonó Klub Jászszentlászló a Kőleves Fesztivált. Az esemény nem csak a szórakozásról, kikapcsolódásról szólt, hiszen két rászoruló családnak gyűjtöttek a szervezők. A fesztivál egyben jótékonysági főzés is volt, az önkormányzattól kapott kezdő csomagért cserében az elkészült leves egy részét jótékony célra ajánlották fel a csapatok. A kőlevesből 500 forintért vásárolhattak a látogatók egy adagot. Az így befolyt összeggel pedig két rászoruló családot támogatnak – mondta el hírportálunknak Novikovné Cseh Krisztina, főszervező. Tőle azt is megtudtuk, hogy a helyi néptáncosokat tömörítő Fonó Klub nagyon összetartó közösség. Közel egy évtizede szerveznek táncházakat, koncerteket, irodalmi esteket és egyéb hagyományőrző rendezvényeket a településen. A fesztivállal ezt tevékenyéségüket szerették volna még szélesebb körben bemutatni, népszerűsíteni.

Fotó: Vajda Piroska

A Kőleves Fesztivál összehozza az embereket

A Kőleves Fesztiválon 18 csapat vállalkozott a mesebeli leves elkészítésére, többek között a Sebi csapat is, melynek egyik oszlopos tagja Sebestyén István, a község új polgármestere volt. A településvezető is tevékenyen kivette a részét a főzésből. Elmondta, azért is fontosak az ilyen események egy település életében, mert ilyenkor a helybelieknek közös élményekben van részük, ami tovább erősíti a közösség összetartását. Ezt az összetartást a jótékony cél pedig még tovább erősíti – fogalmazta meg a polgármester, aki a Kőleves Fesztivál sikerének egyik titkát Fonó Klub népszerűségében látja.