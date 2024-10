Az ügyfélszolgálati iroda folyamatosan nyitva tart

Herczeg Anikó elmondta a temető ügyfélszolgálati irodáját fel lehet keresni ezekben a napokban, a hétvégén is ott lesznek a munkatársak. Telefonon is sokan érdeklődnek. A behajtási rendről és a nyitvatartásról egy előre felvett tájékoztató szöveg hallgatható meg, de más ügyekben telefonon lehet értekezni a kollegákkal. Például többen érdeklődnek a sírhelymegváltásokkal kapcsolatban.

Az ünnep idején is 0-24 órában végzik a halottszállítást. Hozzátette: az ügyintézés előtt minden esetben kérjenek a hozzátartozók árajánlatot másik temetkezési szolgáltatótól is, mivel jelentős árkülönbségek vannak. Nem jelent kizárólagosságot, hogyha egy cég elszállította az elhunytat, ott is kell intézni a temetést.

Sírhelymegváltás rövidebb időre

Mintegy ezer levél ment ki idén a lejárt sírhelyekkel kapcsolatban. Jelenleg az 1999-ben koporsós temetkezések, és a 2014-ben urnás temetések kapcsán járnak le a megváltások határideje. A tájékoztató levelek 30 százaléka visszajött, ismeretlen címzett miatt. Ezzel sajnos sokszor szembesülnek. Ha december 31-ig nem jelentkeznek a hozzátartozók, úgy a sírhely újra értékesíthetővé válik. A szakember arra hívta fel a figyelmet, amennyiben jövőben a hozzátartozók címében változás történik, azt jelezzék irodájuk felé is.

Ugyanakkor Herczeg Anikó megjegyezte, ma már a törvény lehetőséget ad arra, hogy rövidebb időre váltsanak sírhelyet. Ez a koporsós esetében a 25 év helyett lehet akár 10 év, az urnásnál 10 év helyett 5 év is.

Megújult a kecskeméti sírhelykereső program

A temető honlapján elérhető már régóta a sírhelykereső program, mely most megújult október 24-étől. A bővítése is napirenden van. Első lépésként a sírhelyekről fotót készítenek, minden sírhely felkerül egy térképre, sírhely adatokkal. Később mindez útvonaltervezővel egészül ki, és telefonról is elérhető lesz.

Temetői behajtási rend és nyitvatartás

A beszélgetés végén Herczeg Anikó az ezekben a napokban érvényes temetői behajtási rendről, parkolásról és nyitvatartásról szólt, melyről már hírportálunk is beszámolt.