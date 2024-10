Tahir Taghizadeh, Azerbajdzsán magyarországi nagykövete a lakiteleki találkozó során meghívta a Neumann János Egyetem szakmai vezetését a 20 nap múlva Bakuban kezdődő COP 29 Klímavédelmi Konferenciára, amely idén a fenntarthatóságot, valamint a nemzetek közötti békét is a zászlajára tűzte. A meghívás azért is fontos, mert a kecskeméti Neumann János Egyetem egy évvel ezelőtt a COP28 dubaji eseményén egyedüli magyar kiállítóként mutatta be legújabb fejlesztését, a Neumann H2 járműmodellt.