A kecskeméti aranyérem a japán Pentel Gyermekművészeti Kiállítás elnevezésű megmérettetésen született. Az 54. alkalommal meghirdetett nemzetközi rajzverseny zsűrije több tízezer alkotásból választotta ki a legjobbakat.

A kecskeméti aranyérem büszke tulajdonosa: Csuka Dorka

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Hatodik éve jár rajzszakkörre

Csuka Dorka, a Kertvárosi Általános Iskola 8. osztályos diáklánya, aki 3. osztályos kora óta jár rajzszakköre az iskolán belül. Bognár Éva művésztanár tanítványa. Imád alkotni, rajzolni, festeni, színeset, fekete-fehéret egyaránt. Nyitott minden újra, egyik nagy kedvence a levegőre száradó gyurma technika és érdeklődik a digitális művészeti technikák iránt is.

A kecskeméti aranyérem méltán került Dorkához

Csuka Dorka már számos alkalommal nevezett be nemzetközi művészeti megmérettetésre. Most először nyert aranyérmet a japán Pentel nemzetközi rajzversenyen, mely nagy öröm a számára. E kiváló eredmény azonban az iskolája számára is történelmi pillanat. Eddig egyetlen szakkörösnek sem sikerült a legfényesebb érem e rangos versenyen. Alkotása egy repülő tündért jelenített meg.

A nemzetközi rajzverseny célja a kreativitás kibontakoztatása

A tehetséges diáklány mesélt a japán verseny céljáról is. A Nemzetközi Gyermekművészeti Kiállítást 1970-ben alapítottak. Célja a kezdetektől az, hogy felfedezze a gyermekek élénk fantáziáját. A rajzverseny 3 és 15 év közötti gyerekeknek adnak lehetőséget arra, hogy festményeken, rajzokon és kollázsokon keresztül fejezzék ki kreativitásukat.

A Pentel írószer márka támogatja, mert vallja: a művészet elősegíti a gyermekek kreativitását, fejleszti a képzeletüket, intelligenciájukat és személyiségüket, és lehetőséget ad arra, hogy kifejezzék egyediségüket.

Dorka hosszú távon gondolkodik a művészeti képzésben

A diáklány nagyon boldog, nem számított ilyen nagyszerű eredményre. Megerősítette az önbizalmát, és most már biztos, hogy művészeti vonalon szeretné folytatni tanulmányait. Az ajándékba kapott jó minőségű zsírkréták pedig nagyon hasznosak számára, a további alkotói munkáját színesítik.