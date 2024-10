A város egyik legnagyobb népünnepélyévé nőtte ki magát a 15. alkalommal megszervezett Kiskőrösi Kakaspörköltfőző Fesztivál. Az idén legalább 25, de az is lehet, hogy 30 mázsa kakashúst főzött az a 120 csapat, amelynek tagjai a rendezőbizottságnál neveztek. Dedák Pál, az egyik fő szervező szerint csak becsülni lehet, hogy mennyien fordultak meg a kiskőrösi szabadidőparkban reggeltől késő estig. Általában 20-30 rokonnak, barátnak főztek a közel másfél száz bográcsban.

Az Italos Iparos Kakasok jó kedvű társaság is megmérette magát a kakaspörköltfőző fesztiválon

Fotó: Barta Zsolt

Az egyik sátorban az Italos Iparos Kakasok csapata főzött. Fábiánné Vékony Andrea, a két bográcsban is kakaspörköltet készítő csoport vezetője a Baon.hu-nak elmondta, hogy ők tizedik éve járnak ki a rendezvényre. Most 30 kilogramm pörköltet főztek, amihez túrós csuszát és nokedlit is készítettek. Ahogy számolta, úgy 40 családtagra és vendégre készítették az ízletes ebédet. Hogy miért járnak ki egy évtizede a kakaspörköltfőző fesztiválra? A hangulat miatt, fogalmazott tömören Andrea. Mindenki jól érzi magát ilyenkor, az időjárás kellemes, ráadásul olyan ismerősökkel lehet összefutni, akikkel egész évben alig találkozik az ember. Illetve mindenki lazítani akar a mindennapi hajtás után.

Mi is a jó kakaspörkölt titka? Ahogy fogalmazott a főző beleteszi a szívét és a lelkét, hogy a lehető legjobb legyen az étel. De természetesen szükség van minőségi hús alapanyagokra is.

Elérték csúcspontját a kakaspörköltfőző fesztivál

Dedák Pál, a Kiskőrösi Kakaspörköltfőző Fesztivál egyik főszervezője hírportálunknak elmondta, hogy elérte a fesztivál a csúcspontját, már ami a résztvevő csapatok számát illeti. A 120-as létszám maximum, ennél több csoport jövőre már nem lesz. Itt meghúzzák a rendezők a határt. A hangulat kiváló, a közvetlen segítők száma több tucat volt, a rendezőknél is egy tucat főző dolgozott, mások pedig a kóstolni akaró látogatókat szolgálták ki. Maga is körbe járta a főzőket, találkozott olyanokkal, akik Budapestről, Miskolcról is jöttek, illetve a környékbeli településekről is. A főzők között ott voltak a rendőrség munkatársai, a helyi mentősök, a Vöröskereszt önkéntesei is, illetve más munkahelyek baráti társaságai is Ingyenes volt a gyerekek számára, az ugrálóvár, az arcfestés vagy akár az íjászkodás is. Nagyon sok támogató segített a program megvalósításában, a sztárfellépő Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar volt, akik tagjai a 60-as, 70- es évek rock 'n' roll slágereivel emelték a hangulatot. De bemutatkozott a város fúvószenekara, a helyi mazsorett csoportok, Váczi-Wachsmann Ildikó, Vízkereszt Citerazenekar Akasztóról és más fellépők is.