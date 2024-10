A kiállításon kecskeméti, tiszakécskei, nagykőrösi, kiskunfélegyházi, kiskunhalasi, kiskunmajsai középiskolák diákjai és oktatói mutatkoztak be látványos standokkal. Rajtuk kívül kitelepült a honvédség, a rendőrség és a különböző kadétiskolák képviselői is. Emellett az ismert nagyobb cégek, mint például a Mercedes, a Hilti vagy akár a tiszakécskei Andritz nagyvállalatok is várták az iskolásokat. A standokon nagyon sok gyerek megfordult, sokan érdeklődtek, de olyanok is akadtak, akiket azok az apró-cseprő ajándékok vonzottak, amelyeket egy-egy fontos tájékoztatás meghallgatása után kaptak jutalmul. Népszerűek voltak az olyan iskolák, akik standjuknál finom falatokkal várták a gyerekeket.