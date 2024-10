Vasárnap, a harmatos kora reggeli napsütésben a Jonathermál Gyógy-és Élményfürdő kempingjében gyülekeztek a jótékonysági futás résztvevői. A regisztrációt követő ünnepélyes megnyitón Serbán György alpolgármester köszöntötte őket. Kiemelte, hogy a szervezők az egészséges életmód népszerűsítése mellett egy nemes célt is szolgálnak, a rendezvénnyel a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezetét támogatják.

Második alkalommal rendezték Kiskunmajsán a Jonathermál Jótékonysági futást

Fotó: Pozsgai Ákos

A vármegyei csoport elsősorban a véradás szervezésében működik közre, hozzájárulva a biztonságos hazai vérellátáshoz, amelyhez évente mintegy félmillió egység vérre van szükség. A véradók megbecsüléséből, a lakosság véradásra buzdításából és a véradás fontosságának népszerűsítéséből is feladatot vállal. Emellett a szociális feladatokat is ellát, adományokat gyűjt és juttat el a vármegyében élő rászorulóknak, valamint a fogyatékossággal élő gyermekek táboroztatásában is közreműködik. Elsősegélynyújtási és csecsemőgondozási tanfolyamokat, és versenyeket is szervez.

A II. Jonathermál Jótékonysági Futórendezvényre közel háromszázan regisztráltak, a nevezési díjak árából összegyűlt több mint félmillió forinttal ezt a munkát támogatják – mondta el hírportálunknak a szervezők részéről Hunyadi Kata erőnléti edző. Elmondta azt is, hogy 2023-ban, az első rendezvényen közel 480 ezer forint gyűlt össze a a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete számára.

Több táv közül választhattak a jótékonysági futás résztvevői

Az eseményre érkeztek családok, baráti társaságok, voltak, akik egyedül teljesítették a különböző távokat, és voltak, akik babakocsival. A szarvas 13+ kilométeres távot csak futva, míg a süni 4 kilométeres és a róka 8 kilométeres távot futva és sétálva is megtehették a résztvevők.