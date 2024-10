Szabó Lajos erdőmérnök, Kecskemét főerdésze elmondta, a fenntarthatóságra nevelést nem lehet elég korán kezdeni. Régi jó ismerősként találkozott újra az Akácvirág Waldorf Óvoda gyermekeivel. Az ovisok már messziről üdvözölték, mely nagyon jól esett számára, hiszen a kicsik jó emlékeket őriznek róla és tevékenységéről.

A Waldorf óvodások játszva tanultak a természetről az erdőben

Forrás: Beküldött fotó

Erdős kaland Szajkós dallal

A szakember a napokban egy újabb erdős kalandra vitte el a gyerekeket. A foglalkozás ezúttal egy közös énekléssel kezdődött, mely során az óvónők segítségével megtanulták a Szajkós dalt. Érdekessége az éneknek, hogy azt egykoron Szabó Lajos a kislányával, Emesével együtt írt meg. A dalból kibontakozik az „erdőmester”, a szajkó életmódja és az erdő ökológiájának egy tanúságos része.

Megelevenítették a mese szereplőit

A gyerekek vidáman simogatták meg a nagy kocsányos tölgy kérgét. A hatalmas tölgy alatt nemcsak a fa fő felépítését tanulhatták meg, hanem egy kis szerepjáték következett: a szajkós történet folytatása. A kicsik egy része szajkóvá vált, egy része makkocskává, a maradék csapat falevélként viselkedett. A picik nagyon élvezték ezt az aktivitást.

Játszva tanultak az erdő sokszínűségéről

A gyerekek játszva tanultak. Szó esett arról is, hogy a fák milyen fontos szerepet töltenek be életünkben. Ma talán a klíma kiegyensúlyozó hatásukat kell kiemelni leginkább nálunk a Kiskunságban. Az erdőben három fafaj, a kocsányos tölgy, a magyar kőris és a fehér nyár levelének formavilágát tapasztalhatták meg érzékszerveikkel. Megcsodálták az egyre színesedő őszi falevelek jellemző színeit. Felfedezték az erdőtalajban rejlő sokszínűséget egy kis kézimunka, avarpiszkálás közben. Gombák, hangyák, pókok kerültek elő az avar alól. Örömmel tapasztalták meg: jól látható szabad szemmel is, hogy a fehér gombafonalak növekedésnek indultak az éltető eső hatására. Ezt azért is jó volt látni, mivel a gombáknak fontos szerepük van az elhalt növényi részek lebontásában, a talajképződésben. Nem utolsó sorban tölgy makkot is gyűjtöttek a kis kosárkába.

Az élmény hosszú távra szól

Almási Adrienn vezető óvónő szerint egy ilyen foglalkozás élményeire, megtapasztalásaira hosszú ideig lehet építeni az óvodai foglalkozásokon.