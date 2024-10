Pénteken az iskoláé lesz a főszerep. A program a száznyolcvan tanulót és tanárt megmozgató szertartásjátékkal kezdődik az iskolaudvaron. A Gergelyjárás című szertartásjáték, valamint a hivatalos köszöntők után kerül sor az Okosterem átadására, valamint Bakos Gyula helyi szobrászművész alkotásának leleplezésére. A napot dr. Fűzfa Balázs, országos hírű irodalomtörténész, tanár, irodalomszervező, tankönyvíró, szakelőadó díszelőadása zárja a művelődési ház nagytermében, aki az iskola, az oktatás társadalmi szerepéről beszél.

Iskolaünnepet tartanak Szalkszentmártonban

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Szombaton Összetört hajónk egy deszkaszála címmel tudományos konferencia kezdődik Petőfi Sándor, 1846 márciusában Szalkszentmártonban írt Felhők-ciklusának titkairól, rétegeiről. Kiemelkedően rangos rendezvényről van szó, hiszen a különböző helyekről (Erdélyből is) érkező előadók sorában a ma élő legnagyobb Petőfi-kutatók is szerepelnek, többek között Margócsy István, Milbacher Róbert, T. Szabó Levente. A konferencia résztvevői végezetül megkoszorúzzák a település nemrég felújított Petőfi-szobrát is. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.