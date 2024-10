Az intézmény csatlakozott az Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért kezdeményezéshez. A világméretű kampány szeretné ráirányítani a reflektorfényt a Fatimai Szűzanya szavaira: a rózsafüzér gyermeki és bizalomteljes imája valóban megváltoztathatja a világot, legyőzheti a gonoszt, és békét hozhat a Földre.

A bajai Szent Balázs Katolikus Általános Iskola és Óvoda is csatlakozott az Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért kezdeményezéshez

Fotó: Márton Anna

A világmegmozdulást a békéért az Aid to the Church in Need nemzetközi katolikus lelkipásztori segélyszervezet szervezte. A szervezők szerint a gyerekekkel közös rózsafüzér ima erősíti az egységet az egyházban és a népek között. A Szent Balázs Katolikus Általános Iskola és Óvoda már kezdetektől csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Az imádságot Szakács Tibor plébános vezette. A világ minden pontján ugyanebben az időpontban imádkozták a rózsafüzért a békéért. Bíró Györgyi Anna igazgató hírportálunknak hangsúlyozta, nagyon fontosnak tartja, hogy a gyermekek is bekapcsolódjanak ebbe a világméretű kezdeményezésbe.

Ezen a napon az intézményben további lelki foglalkozásokat is tartanak a gyermekeknek.