Jancsikné Tóth Andrea igazgató köszöntőjében elmondta, hogy az idősek világnapja az ENSZ kezdeményezésére 1991-ben indult útnak. Célja, hogy felhívja a figyelmet az idősek tiszteletére és elismerésének fontosságára. Az igazgató hangsúlyozta, hogy az idősek tiszteletének mindannyiunk szívéből kell fakadjon.

Az idősek világnapja programsorozat első napján fellépett Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti Színház operaénekese

Fotó: Horváth Péter

Engert Jakabné képviselő beszédében méltatta a Margaréta Otthon magas szintű közösségépítő és szakmai munkáját. Példaképnek nevezte az időseket, akik tudást, tapasztalatot adnak át a jövő generációknak, valamint előttünk járva építették a várost és az országot.

– Önöknek köszönhetjük azt, hogy a város lakói és a vezetése büszke lehet Kecskemétre – hangsúlyozta Engert Jakabné, aki köszönetet mondott ezért. Beszédében kitért arra, hogy a 13. havi nyugdíjra ezután is számíthatnak a nyugdíjasok, a Gondosóra program nagyon sikeres, de az önkormányzat feladatairól is beszélt. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy nem feladatként tekint a város az idősek ellátására, hanem felelősségként. De az intézményi ellátás mellett számos program szolgálja az időseket a városban: ilyen a CédrusNet, a demencia program, melynek keretében hamarosan egy nappali demens ellátó központ is nyílik Kecskeméten, és nagyon fontos szerepet töltenek be a nyugdíjas szervezetek is.

Dr. Salacz László országgyűlési képviselő ajándékkal kedveskedett a lakóknak, majd magával ragadó zenés műsort adott Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti Színház operaénekese.