Az idősek napi gálaműsorra már hosszú hetek óta készültek a fellépő csoportok, ami mind a produkciók színvonalában, mind annak szeretetteljes előadásmódjában megmutatkozott. A szeretet a harmincas, húszas, tízes éveikben járó fellépők részéről azért is szinte tapintható volt, mert a legtöbbjüknek a nagymamája, nagypapája, többüknek a dédije, idősebb rokona ott ült a nézőtéren. Aki figyelmesebben szemlélődött, az láthatta, hogy utóbbiak szeméből a szeretet és a büszkeség még egy-egy könnycseppet is fakasztott.

Fotó: Zsiga Ferenc

A műsorfolyam a többnyire nyugdíjasok alkotta Kalocsai Mezei Virágok Népdalkör fellépésével indult. A kalocsai népdalkincs megőrzésére 2006-ban alakult együttesben számos népi iparművész, jeles kézműves énekel.

A nótás felvezetés után Bagó Zoltán, a város polgármestere köszöntötte az ünnepség résztvevőit. – Szinte napra pontosan huszonhat évvel ezelőtt kezdtem el az államigazgatási, közigazgatási pályát, most pedig itt áll önök előtt egy ötvenéves, őszülő szakállú férfi. Ebből is látszik, amit Jókai Mór mondott: „Ostoba piktor az idő, mentől tovább dolgozik az arcképünkön, annál jobban elrontja azt – kezdte tréfás felütéssel a város vezetője, aki személyesebb hangvételben számolt be arról, hogy édesapja 84, az édesanyja 81 éves, és ugyanúgy szembesülnek az élet nehézségeivel, kihívásaival, mint az itt helyet foglalók többsége.

– Ez a nap azonban nem a nehézségekről, hanem egy sokkal szebb és nemesebb dologról, az idősek megbecsüléséről, ünnepléséről szól – mondta a polgármester, hozzátéve, hogy a városban mintegy 5 ezer olyan ember él, akik az idős kategóriába sorolhatók. – Már csak ebből adódóan is kutya kötelességünk mindent megtenni, hogy az időskorúak megbecsülése ne egy recesszív, hanem egy fejlődő pályán maradjon – fogalmazott Bagó Zoltán.

A folytatásban a Kalocsai Liszt Ferenc AMI Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület három csoportja és egy szólópár mutatkozott be, a talpalávalót Pogrányi Miklós és zenekara húzta. A fellépést a Gyerökök csoport kezdte. A 6-7 éves kislányok, kisfiúk kalocsai játékokat és táncokat, köztük az Illés Zoltán készítette Békák és gólyák című koreográfiát mutatták be. A csoportot Dudás Szilvia, Illésné Koszta Krisztina és Illés Zoltán vezeti.