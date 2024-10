Burgonyát termelni Magyarországon hosszútávon megéri, és egy jó befektetés lesz a termelők számára – hangoztatta Nagy István agrárminiszter Kiskunhalason. A 10. Kiskunhalasi Burgonya Napok rendezvényén a tárca vezetője arról beszélt, hazánknak önellátóvá kell válnia burgonyatermesztésből, a cél ennek megvalósítása.

A 10. Kiskunhalasi Burgonya Napok

Fotó: Pozsgai Ákos

A Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kara alapításának 60. évfordulóját ünnepelték csütörtök este az egyetem Campus-án, jubileumi gálavacsora keretében. A gálán a GAMF Kar partnerei vettek részt.

A kecskeméti Ciróka Bábszínház új előadást mutat be szombaton. Az évad első darabja az Előszobaszekrény boszorkánya. A Ciróka Bábszínház társulata Pierre Gripari meséjét Veres András rendezésében viszi színpadra

Apa és fia még 2023. november 9-én jelentkezett belépésre a tompai közúti határátkelőhelyen, ahol az autójukban tíz maroklőfegyvert találtak a rendőrök. Akkor tagadták, hogy bármit is tudnának róla, szabadon engedték őket, majd később kiderült, mégiscsak volt közük a lefoglalt fegyverekhez, sőt egy harmadik társuk is volt. Apát és fiát azóta nemzetközi körözés alapján elfogták Bosznia-Hercegovinában, egyiküket már Magyarországra is hozták, a másik ellen a kiadatási eljárás folyamatban van.

Csütörtökön letette esküjét az új képviselő-testület, esküt tett Fülöp Róbert polgármester és Kuris István László alpolgármester is. A közgyűlés a korábbi három helyett két bizottsággal működik majd. Fülöp Róbert polgármester szerint az új ciklus kisebb adminisztrációval, megújult struktúrával és nagyobb hatékonysággal működik majd.

A Kecskeméti Járási Ügyészség veszélyes hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt emelt vádat két férfival szemben, akik egy tanyán engedély nélkül bontottak és tároltak autókat – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

Csütörtök délután többen észrevehették, hogy munkálatok folynak Kecskemét főterén, a Hírös Forrás szökőkútnál. A térkövet a szakemberek felszedték, és gőzölgött a víz. Hírportálunkat a TERMOSTAR Kft. tájékoztatta a munkálatokról.