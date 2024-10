Mentőhelikopter érkezett a jánoshalmi balesethez, a tűzoltók több egységgel vonultak ki a helyszínre.

Ez év őszén is megrendezte az MBH Cycling Team a már hagyományos cyclocross versenyét Kecskeméten. Ezúttal ragyogó várta az indulókat a Kun Crosson.

Hatvannyolc évvel ezelőtt, 1956. október 23-án Budapesten tömegtüntetés alakult ki, majd megkezdődött a sztálinista rendszer elleni forradalom és szabadságharc. A 20. század egyik legmeghatározóbb történelmi eseménye volt, a forradalom hőseinek tiszteletére Kecskeméten is városi ünnepséget szerveztek.

Szombat este debütál a TV2-n a Dancing with the Stars újabb évada. Az idei műsorban a bajai származású Hosszú Katinka is parkettre lép.

Lezuhant és súlyos sérüléseket szenvedett egy siklóernyős a volt kalocsai repülőtér területén. A balesetet szenvedett férfi állapotát a mentősök stabilizálták, majd a pécsi klinika intenzív osztályára szállították. A harmincas éveiben járó siklóernyős szerdán, 11 óra körül, mintegy 20 méter magasságból csapódott a földbe.