Lantos Györgyi szobrászművész bronzból készült alkotását szombaton avatták fel a Hungarikum Ligetben. Alisher Navoi, az üzbég irodalom és kultúra egyik legnagyobb alakjának tiszteletére emelt szobrot Sztáray Péter biztonságpolitikáért felelős államtitkár, Avazkhan Tadjikhanov miniszterhelyettes, Aybek Shakhavdinov, az Üzbég Köztársaság magyarországi nagykövete és Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke leplezte le.

Fotó: Bús Csaba

A júniusban megválasztott izsáki polgármester közgazdász végzettségű, korábban egy zalakarosi, legutóbb a beiktatásig egy vonyarcvashegyi szállodának volt az igazgatója. Lakatos Tamással a terveiről beszélgettünk, és arról, hogyan is került a politikába.

Idén rekordot döntött a 15. alkalommal megszervezett kiskőrösi rendezvény. A kakaspörköltfőző fesztivál 120 csapat részvételével zajlott. Hogy mennyi ember fordult meg napközben a helyszínen, csak saccolni lehet. Nagyon sokan.

Parkettre cseréli a medencét a népszerű bajai származású, háromszoros olimpiai bajnok úszónő. Hosszú Katinka is táncol az október 26-án induló Dancing with the Stars ötödik évadában.

Vége a találgatásnak. Az Aldi nyit új üzletet Kecskeméten, a Szilvási Áruház, ismertebb nevén a Szil-Coop helyén.

Az önkormányzat és a Dunapatajért Közalapítvány szervezésében indult el szombaton a látványos lovas, hintós, lovas kocsis és táncos menet. A szüreti felvonulás résztvevői között ott voltak a legmagasabb, 5 patkós minősítést kiérdemelt Dunatataj Bakodpusztai Idegenforgalmi Centrum csikósai és a Duna menti települések lovassport iránt elkötelezett tagjai is.

A Keceli Városi Múzeumban nyílt meg Árvai Andrásné Edit tárlata szombaton délután. A keceli amatőr festő és óvodapedagógus Ihletések című kiállítását Benedeczki Tamás polgármester köszöntötte, a tárlatot pedig megnyitotta korábbi kolléganője Antóni Györgyné.

A kommunikáción és a lakosság felé való kapcsolattartáson szeretne legfőképp változtatni Szalai László. Kunfehértó polgármestere programbeszédében arról is szólt, hogy további fejlesztéseket tervez a tóparti kempingben és az üdülő övezetben, valamint szeretné, ha az Ifjúsági Tábor száz százalékban az önkormányzat tulajdonába kerülne át.