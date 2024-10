Barta Dóra az elején leszögezte: gyakorlatilag minden hónapban és minden évszakban ontják az ajánlatokat és a program lehetőségeket a közönségnek, így van ez most, az őszi időszakban is. Havi szinten körülbelül 4-500 programot menedzselnek, ami azt jelenti, hogy a legkisebbek foglalkozásától kezdve a nagy fesztiválig mindent lefed a kínálatuk. Ebbe óriási munkát fektet a Hírös Agóra teljes csapata.

Barta Dóra, a Hírös Agóra Kulturális Központ ügyvezető igazgatója

Fotó: Rádió 1 Gong

Hírös Agóra megújuló terei

A programok a Hírös Agórán kívül a telephelyein is elérhetőek, így a belvárosban az Ifjúsági Otthonban, a KultKaszinóban vagy éppen a hetényegyházi közösség házban. Az Ifjúsági Otthon tükörterme és a hetényi létesítmény külső homlokzata is nemrégen megújult. Barta Dóra ezek kapcsán hozzátette: kifejezetten örül minden olyan fejlesztésnek, mely a szakmai és a belső szellemi tartalom mellett külső megújulást is hoz.

Idén is lesz Diótörő

Tavaly óriási sikert aratott, 12 előadással a Hírös Agóra saját karácsonyi darabja, a Diótörő. Idén is bemutatják. A casting október második felében zajlik. A téli fesztivál ezen darabon túl is tartalmas szabadtéri programokkal érkezik, az adventi időszakon átível és a szilveszterig tart.

Színvonalas programok

Októberben és novemberben is minőségi tartalommal telik meg a Hírös Agóra. Soha nem látott programgazdagság és mennyiség lelhető fel majd fel, lesznek színház programok, operett gála, könnyű- és komolyzenei koncertek, kiállítások egymást érik. Külön megemlítette a Magyar Művészeti Akadémiával való szoros együttműködésüket, az Akadémikusokkal a Hírös Agórában programsorozaton belül nagy nevű, nívós művészek munkáit, tárlatait mutatják be. Nem utolsó sorban standup-osok is érkeznek, az Ifjúsági Otthonban pedig többféle gyerekprogram zajlik és a felnőtteket megszólító Szülők Iskolája sorozat.