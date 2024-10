Az ünnepi alkalmat Szél Emma óvodaigazgató nyitotta meg, aki úgy fogalmazott, hogy mostantól a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karához méltó környezetbe érkezhetnek a gyermekek és a hallgatók egyaránt. E hármas ünnepen köszöntötte a jelenlévő családokat – a fenntartó képviseletében – dr. Csáki Hatalovics Gyula Balázs, az egyetem kancellárja, aki folytatást ígért a többi játszóudvar felújítására is.

A gyerekek a hármas ünnepen körbe táncoltak a friss cipóval, az ősz kincseivel, a különböző terményekkel feldíszített asztal körül

Fotó: Barta Zsolt

A meghívott vendégek között volt dr. Szabó Katalin oktatási főigazgatót, dr. Kövér Andrea gazdasági főigazgató, Fülöpné Kántor Judit mester tanárnő a Pedagógiai Karról, Simon Andrásné, a Kecskeméti Református Pálmácska Óvoda igazgatója, az ”Értük” Alapítvány Kuratóriumának képviseletében Gubánné Apostagi Erika, Tót-Prácser Anna létesítmény-felelős, valamint Bata Sándor, a kivitelező részéről.

Az ünnepélyes szalagátvágás után a lelkes gyermekközösség elfoglalta az új, impozáns játékkomplexummal bővült udvart.

A befogadó alkalmon Hachbold Éva igazgatóhelyettes név szerint szólította be a borostyánnal feldíszített kapun az új ovisokat, akik szüleikkel kézen fogva léptek be, ezzel is szimbolizálva, hogy megérkeztek életük újabb állomására. Ajándékként névre szóló emléklapot és az óvoda, valamint a csoportok logójával ellátott zászlókat kaptak.

Borsos Pintér Nóra lelkész terményekért való hálaadását, a családok megáldását, a Cinege, Cseresznye, Nyuszi és Süni csoportos óvodások imája és keresztyén éneke követte. A vendégek fogadására Nádudvariné Breznyánszki Edina és Szatmáriné Márton Tímea óvodapedagógusok A Búza című mese interaktív feldolgozásával készültek, melynek lezárásaként táncra perdült „Aprajafalva”. Kört fonva a friss cipóval, az ősz kincseivel, a különböző terményekkel feldíszített asztal körül, melyet a családok gyűjtő munkája révén alkotott meg az intézmény nevelőközössége. A kisütött kenyérből mindenki szívesen csipegetett.

Az új játékokat most próbálhatták ki először a gyermekek, közben az érdeklődők számára lehetőség nyílt a kézműveskedésre is, kukoricamorzsolásra, festésre. Változatos programok kínálatával várták a nevelőtestület tagjai az óvoda kis lakóit: lehetett kóstolni kürtöskalácsot, mézet, lekvárt, liofilizált gyümölcsöket. Vidám és örömteli gyermekzsivaj, családi közös játékok, barkácsolás, kézművesség, baráti beszélgetések töltötték meg az óvoda udvarait az összetartozás jegyében, a szeretetvendégség mellett.