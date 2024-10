A TÖKölős napot Papp Zoltán és Börönde Ferenc tökféléket termelő gazdák hívták életre. A példát Zoltán lánya, Csenge adta, aki Hódmezővásárhelyen már többször is sikeresen megszervezte saját TÖKölős napját. Most először Helvécián is felépítették a kis tökvárost Halloween tökökből.

Halloweeni tökből épült játszótér várta a családokat Helvécián

Fotó: Sebestyén Hajnalka

A TÖKölős nap óriási élményt nyújtott

Szombaton nagyon sok család és érdeklődő látogatott ki a TÖKölős napra, mely sokkal többről szólt mint tökfaragás. Természetesen arra is volt lehetőség, de a szervezők megmutatták, milyen sokoldalú a halloweeni tök, és társai, a kisebb dísztökök. Már az első néhány órában benépesült a kis tökváros. A gyönyörű napsütésben minden korosztály tök jól kikapcsolódhatott.

Tökveréstől a töktekéig

Nagy sikere volt a tökverésnek, bárki levezethette a napi feszültségét azzal, hogy botokkal ütötte-verte a kihelyezett tököket. A gyerekek imádták a szalmabálákból felállított várat. Volt tökteke, állatsimogatás, óriás homokozó, kisebb-nagyobb tökös játékok és persze tökfaragás, tökfestés. Több helyen a nagyon illusztratív, dekoratív tökös díszletekben pedig bárki készíthetett magáról, családjáról tök jó fotókat. Nem utolsó sorban halloweeni tökök felhasználásával kreatív kültéri és beltéri díszítési tippeket is adtak a bemutatott standok.