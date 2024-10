Párja is osztozik szenvedélyében

Péter felesége, Dóri szintén kedveli a halloweeni világot. Öt éve a buli is az ő ötlete volt. A halloweeni finomságokat ő sütötte meg, és a rémisztő italokat is ő keverte. A zenés, táncos bulinak azonban továbbra is része a tökfaragás, de már csak önkéntes alapon. Segítségükre volt még Péter keresztfia, Kolos is, aki nagyon bízott abban, hogy ő nyeri az idei halloweeni kupát a legjobb jelmezéért. A jelmezeket is a neten vették.

A felnőttek is boldogan húznak maskarát

A gyermeki én előtör, és a felnőttek is örömmel bújnak maskarába a halloweeni bulira. Péter Szent Patrik bőrébe bújt, Dóri Demona a gonosz boszorkány lett az est idejére, Kolos pedig zöld hajú focista.

Péter végül elmondta: nagyon élvezi ezt a világot. A díszlet megtervezése, a díszek, kellékek elkészítése lelki feltöltődés számára. Már most vannak ötletei a jövő évet tekintve, de még formálódik annak tükrében, hogy milyen házba költöznek addig. Azon meg sem lepődtünk, hogy már gyermekként a kedvence volt a horror és zombi film, bár a mostaniakat a szellemvilág túlsúlya miatt már nem nézi.