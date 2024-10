Városföld művelődési háza óriásit alkotott idén is. A halloweeni bulijuk tényleg megmozgatta a község lakóit. A halloweeni programból nemcsak a gyerekek, de a felnőttek is örömmel kivették részüket, és mindenki beöltözött. A kísérteties jelmezekhez természetesen elengedhetetlen volt a gyerekeknél az édességgyűjtő kosár is.

Vidám halloweeni bulira várták a családokat Városföldön

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Hotel Transylvania

Az idei halloweeni buli témája a Hotel Transylvania mese volt. A szereplők is megelevenedtek. A több mint 160 gyermeket több csapatba osztották be, mindenki más-más útvonalon haladt. De még mielőtt útnak indultak volna, az első feladatot a rémisztő sírkert adta.

Csokit vagy csalunk

Természetesen a csokit vagy csalunk jelmondatra az édességből sem volt hiány. Sőt, cukorka ágyúból potyogtak a finomságok.