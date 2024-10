Az Egészségfejlesztési Iroda idén másodszor hirdette meg a közös gyaloglást, mely program része a Magyar Szabadidősport Szövetség Világ Gyalogló (HÓ)Nap országos eseménysorozatának. Dr. Bagi Anett irodavezető elmondta: már tavaly is kedvelték a résztvevők, idén pedig még nagyobb körben talált fogadtatásra a közös gyaloglás. Nagy örömükre az Arborétumot működtető KEFAG Zrt. ingyenesen biztosította a rendezvény számára a területet.

A gyalogló világnap a kecskemétieket is megmozgatta

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Két kilométert tettek meg a gyalogló világnap résztvevői

A napközben több turnusban zajlott a gyaloglás. Míg tavaly 80-an, idén mintegy 250-en tették meg távot. Voltak óvodás és iskolás csoportok, nyugdíjas klubok, és a Hello 60 örömtáncosok is. A kijelölt táv 2 kilométer volt az Arborétum szép környezetében, mely sétával kényelmesen fél óra megtehető. Az Iroda munkatársai arra is lehetőséget biztosítottak, hogy megtanították az érdeklődőknek a nordic walking bot, azaz a sétához is kiválóan alkalmas túrabot használatát.

A képviselő együtt gyalogolt az örömtáncosokkal

Az egyik délutáni csoporthoz csatlakozott Laczkó-Zsámboki Angéla, a Széchenyiváros egyik önkormányzati képviselője is. A négygyermekes anyuka rendszeresen sportol, szeret gyalogolni is. Gyermekeit is ennek szellemében neveli, jó mintaként mutatja számukra a mozgás szeretetét, a rendszeres testmozgás egészségmegőrző szerepét. A képviselőnőt azonnal kézen fogták a Hello 60 örömtáncosok és együtt vágtak neki, vidám hangulatban a gyaloglásnak.