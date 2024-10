Szerencsére azonban a legtöbb gombagyűjtő felelősen gondolkodik, így a gomba-szakellenőr irodájába ilyenkor nagyon sok féle gombát hoznak.

– A leggyakoribb a pöfeteg gomba, a lilatönkű pereszke, a sárga gévagomba, ami egy taplógomba féle, főként vízpartokon, ártereken, füzesekbe nő, de a homoki akácosokba is fellelhető. Nagyon népszerű a nagy őzlábgomba, amit akácerdőben, fenyvesek szélén találhatunk. A déli tőkegomba főként nyárfa tuskókon, a mezei szegfű gomba és a csiperkék gyepen, legelőn találhatók – sorolta a szakember. Azt is hozzátette, hogy a csiperkék az ellenőrök „mumusai”, hiszen nagyon sok csiperkefaj van és nem mind ehető, viszont nagyon hasonlítanak egymásra, ezért nagyon óvatosan kell bánni velük. Zoltánhoz múlt pénteken reggel is bevittek egy nagy szatyornyi csiperke gombát, amiben volt ízletes csiperke, de volt karbolszagú csiperke is, ami viszont mérgező. Így az egybe ömlesztett egész szatyornyi gombát ki kellett dobni. Az a szerencse, hogy a mérgező csiperkék nem halálosan mérgezők, inkább csak hasmenést és hányást okoznak. A mérgező gombák mintegy 90 százaléka ebbe a kategóriába tartozik.