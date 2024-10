Dr. Kovács Attila, akinek tudásvágya évtizedek óta csillapíthatatlan, alighanem Magyarország legsikeresebb kvízjátékosa, két autót és sok millió forintot gyűjtött össze széleskörű ismereteinek és páratlan lélekjelenlétének köszönhetően. Azok után, hogy sok ezer helyes megfejtést adott a tévéstúdiókban és kvízklubokban, most ő vállalkozott arra, hogy kérdéseivel játékra hívja a vetélkedők szerelmeseit. Kvízkönyvet adott ki a kétszeres Géniusz-győztes professzor, kétezer kérdést állított össze, melyekkel családok, baráti társaságok is próbára tehetik tudásukat.

Kvízjátékra hívja olvasóit könyvében a halasi kórház Géniusz-győztes orvosa

Az ország legjobb kvízjátékosa a Délmagyar.hu-nak mesélt arról, hogy a 21. század kiadó kerete fel, hogy készítsenek egy ilyen kiadványt, amit elvállalt. Hitvallása szerint, hogy ha valaki az átlagnál tehetségesebb valamiben, azt mutassa meg.

Már közel 30 éve írok kvízkérdéseket, hiszen a kvízjátékosok klubjában mindig saját feladványokkal játszunk. Ennek ellenére rengeteg munka volt vele, mert a könyv kétezer kérdésének csak nagyjából harmada volt már készen. A többit a szerkesztés ideje alatt találtam ki – mesélt a több hónapos munkáról a Délmagyar.hu-nak Kovács Attila.

A Géniusz-győztes játékra hívja a vállalkozó szelleműeket

A hírportálnak beszélt arról, hogy az volt a célja, hogy az embereknek legyen kedvük játszani, ezért a gyűjteményben vannak könnyebb és nehezebb kérdések is. – Ne adják fel rögtön, ha olyan feladványokkal találkoznak csak, amihez sok információval kell rendelkezni, de azért legyenek benne ilyenek is. Én sem tudom mindenre a választ, de a sikerem oka szerintem az volt, hogy ilyen helyzetekben sem omlottam soha össze. Valahogy így kell ezt a könyvet is használni. És nagy előnye, hogy ha valaki mégis úgy érzi, hogy nem megy, egyszerűen összecsukhatja – mondta.

Elárulta azt is, hogy a kvízkérdések összeállításában segítségére volt a családja is. Mint fogalmazott: „nem csak játszani jó kvízeket, a kérdések kitalálása is jó móka”, ami ettől függetlenül nagy munka volt, amit kórházi munkája után, szabadidejében csinált.