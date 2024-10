A latinul Spiranthes spiralis kis mérető, 6-20 centiméteres szürkészöld színű növény, amely leginkább a szikes pusztákba ékelődő löszhátakon és egyéb száraz, legeltetett vagy kaszált gyepeinkben fordul elő – írja a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (KNPI) a honlapján. A közelmúltban Dunavecse környékén találtak új füzértekercs állományt a KNPI munkatársai, de a különleges növény fellelhető Harta-Akasztó-Dunatetétlen térségében, Apajon, Csengődön, Pálmonostorán, Szakmáron, Újsolton, valamint néhány töves előfordulását feljegyezték Homokmégyen és Kiskőrösön is.

Az aprócska szürkészöld őszi füzértekercset nem könnyű megtalálni

Fotó: Puskás József / knp.hu

Életben maradását a gomba biztosítja

Más orchideákhoz hasonlóan a füzértekercsnek is gombákra van szüksége az életben maradáshoz. A füzértekercs magjának ugyanis nincs tápanyagtartaléka, ezért a csírázáshoz gombákat használ. A fiatal növény gyakorlatilag a gomba parazitája, vizet, ásványi- és szerves anyagokat kap a gombamicéliumtól. Ez a gombakapcsolat azután is megmarad, hogy már levelet hozott – olvasható a knp.hu-n.

Szürkészöldes színének köszönhetően akkor is nehéz rátalálni, ha virágzik a füzértekercs. A környezetébe beolvad, azonban az illata segíthet a tájékozódásunkban, hiszen különlegesen édes, vaníliához, mandulához és gyöngyvirághoz hasonló illattal rendelkezik.

11 év kell a virágzásához

A füzértekercs élőhelyeit a beerdősülés, becserjésedés veszélyeztetheti, így a megfelelő legeltetés vagy a kaszálás fontos számára – tudatta a knp.hu. Mint a beszámolóban írták, ha a körülmények nem megfelelőek, akkor a növény nem virágzik, sőt, leveleket sem növeszt.

Ha viszont megfelelők a körülmények, akkor is várni kell a virágzására. Azok a növények, amelyek most a Kiskunságban virágoznak, legalább 11 évesek, hiszen nyolc év kell számukra, hogy föld feletti leveleket fejlesszenek, és újabb három év, hogy virágozzanak is. Nem véletlen, hogy a faj hazánkban védett, természetvédelmi értéke 10 ezer forint.